Comentadores arrasam atitude de Nuno Tavares: «É uma falta de respeito!»

A atitude de Nuno Tavares, que não escondeu o desagrado por ter sido substituído pelo treinador Mikel Arteta durante o jogo do Arsenal com o Nottingham Forest, para a Taça de Inglaterra, que os gunners perderam, por 1-0, foi muito criticada pelos comentadores da ITV."Ele começou mal, com um mau passe para trás, e depois a reação dele. Quando saiu atirou as luvas para o chão. É uma falta de respeito para com o treinador e certamente o Mikel Arteta não terá gostado. Não devia ter aquela atitude depois do desempenho que teve", atirou Ian Wright, antigo jogador do Arsenal.Roy Keane, outro ex-futebolista, concordou: "Por que motivo estava chateado? Ele tem de saber que foi descuidado em tudo o que fez. Ok, um jogador pode cometer um erro, mas aquele... Tem tudo a ver com a atitude, com a forma como começou o jogo. Não se pode começar um jogo assim, quem o faz é 'arrastado' para fora."