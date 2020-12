Crise de resultados e balneário a ferro e fogo: assim está o adversário do Benfica na Liga Europa

O Arsenal será o adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, mas muito pode acontecer nos gunners até ao primeiro jogo entre as duas equipas, marcado para 18 de fevereiro. É que a formação de Londres está a passar por uma crise de resultados na Premier League e são muitas as notícias que dão conta de que o treinador Mikel Arteta está a prazo. Já foi apontado como seu sucessor Massimiliano Allegri, ex-técnico da Juventus, que está desempregado.





O Arsenal ocupa um desprestigiante 15.º lugar na Premier League; perdeu os dois últimos jogos do campeonato - com o Tottenham de José Mourinho e com o Burnley -, e a imprensa dá conta que o balneário está a ferro e fogo, pois algumas das principais estrelas não estão de acordo com as decisões do técnico.Diz-se que David Luiz não fala com o treinador e que a relação entre ambos simplesmente não existe. O empresário do brasileiro e o clube, segundo o Daily Mail', desmentiram estas alegações, mas há rumores problemas sérios do treinador com outros futebolistas do plantel.Granit Xhaka estará entre os jogadores que não apoiam o espanhol, que aliás já não tem mão no balneário. O suíço está farto de desempenhar vários papeis na equipa desde que Arteta assumiu o comando técnico, há um ano. No jogo com o Burnely foi expulso por agarrar um adversário pelo pescoço...Mesut Ozil e Sokratis também não estão felizes - o primeiro praticamente nem é utilizado - e há quem questione por que motivo o defesa William Saliba - cujo passe custou quase 30 milhões de euros - quase não 'calça' na equipa principal.O Arsenal perdeu os últimos quatro jogos em casa, algo que não acontecia desde 1959. Quarta-feira os gunners recebem o Southampton, um encontro que pode ser decisivo no que diz respeito ao futuro de Mikel Arteta no Emirates Stadium.