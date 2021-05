David Luiz está de saída do Arsenal

David Luiz vai deixar o Arsenal no final da presente temporada e já informou o clube da sua vontade de rumar a novas paragens, confirmou Record.





O contrato do defese central, que já passou Benfica, termina no final de junho e os responsáveis dos gunners queriam prolongá-lo, mas o brasileiro não partilha da mesma vontade.David Luiz está a cumprir a segunda época no emblema londrino, pelo qual soma 73 jogos e já apontou quatro golos.O central, de 34 anos, está a recuperar de uma lesão na coxa, pelo que, numa altura em que faltam apenas dois jogos para o final da época, pode não voltar a jogar com a camisola do Arsenal.