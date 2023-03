Do jogo do mata às diferenças: as estratégias de Arteta para vencer a Premier League

O Arsenal chegou à paragem de seleções na liderança da Premier League, com uma vantagem de oito pontos sobre o segundo classificado, o Manchester City. Aaron Ramsdale, guardião dos gunners, concedeu uma entrevista ao jornal inglês 'Evening Standard' onde contou a paixão e a intensidade que Arteta transmite, bem como os jogos que os jogadores fazem no hotel para "colocar o cérebro a trabalhar"."Ele é intenso, muito intenso! Ama futebol, ama o Arsenal", começou por dizer Ramsdale."Cria coisas para tentar motivar-nos. Jogamos no hotel. Às vezes pode ser o jogo do mata, o jogo das diferenças na televisão, tudo para colocar o nosso cérebro a trabalhar. É a maneira de nos 'ligar' antes do jogo, antes do aquecimento, certificando-se de que estamos a viver e a respirar futebol", destacou.O guardião, que tem sido um dos destaques dos gunners esta temporada, ainda lembrou o relógio que acompanhou a equipa ao terreno do Fulham de Marco Silva : "O relógio foi outra ideia genial. Nem todas as coisas funcionam, mas consigo ver os benefícios disso".