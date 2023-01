Sol Campbell representou Arsenal durante cinco anos e meio

Sol Campbell representou o Arsenal durante cinco épocas e meia e conquistou dois campeonatos, os últimos ganhos pelo clube londrino. Por isso, a expectativa é enorme perante o que o clube está a fazer na Premier League: lidera com mais 5 pontos que o Manchester City. Ainda assim, o ex-defesa pede calma. "A época ainda não acabou. As coisas estão a correr bem e não nos podemos esquecer que esta é a quarta época de Mikel Arteta. O clube continuou a apostar nele e tem dado os seus frutos. Mas ainda há um longo caminho pela frente na Premier League e o Manchester City, lentamente, aproximou-se. Será interessante vermos o resto da época e espero que o Arsenal se mantenha calmo e encontre a melhor forma…", atirou Sol Campbell à margem da ‘Antalya Winter League, conferência em que Record participa.A resposta não ficou completa porque os jornalistas perguntaram se a solução estaria no mercado de transferências. E foi nessa altura que Sol Campbell mencionou João Félix. "Bem, João Félix parece que vai para outro lado… Estes negócios têm de ser feitos rapidamente [estala os dedos]. Seria um grande jogador por empréstimo, mas parece que não vai para o Arsenal. Espero que aconteça algo para reverter a situação e levar João Félix para o Arsenal. É preciso jogadores que façam a diferente nos últimos 10, 15 jogos. Não se podem falhar estas contratações", defendeu Sol Campbell.Mas o ex-internacional inglês não deverá ter sorte neste pedido. João Félix está cada vez mais próximo de se tornar jogador do Chelsea.