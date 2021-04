Ex-jogador do Arsenal revela planos para o fututo: «Gostava de ser ator porno»

Emmanuel Frimpong, ex-jogador inglês formado no Arsenal que entretanto se naturalizou ganês, revelou numa entrevista na Rússia que no futuro gostaria de ser ator pornográfico.





O antigo médio de 29 anos, que se retirou dos relvados aos 27, jogou duas épocas na Rússia, ao serviço do Ufa, e contou ao site 'Sport24.ru' algumas das aventuras que viveu no país."Fiquei muito surpreendido quando cheguei à Rússia pelo estado das estradas, que são muito más", explica Frimpong, que esteve no Arsenal entre 2001 e 2014, entre escalões de formação e equipa sénior."Mas quando cheguei a Ufa fiquei chocado com outra coisa: na Rússia os jogadores estão sempre em boa forma, mas a verdade é que de manhã bebem vodka e depois correm como o Usain Bolt", acrescentou.Depois, revelou os seus surpreendentes planos para o futuro. "Gostaria de voltar para Ufa e ser um ator pornográfico, com 20 miúdas tártaras. Ufa é um lugar que amo de coração e são ótimas pessoas que trabalham lá. A Rússia tornou-se um lugar especial para mim e gostaria de voltar", finalizou.