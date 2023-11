Fábio Vieira foi operado e desfalca Arsenal durante "várias semanas"

O futebolista português Fábio Vieira foi operado na segunda-feira à zona inguinal e estará de baixa por várias "semanas", informou esta terça-feira o treinador do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta.

O médio português realizou a cirurgia após aconselhamento de médicos especialistas, com o treinador dos gunners a revelar que, inicialmente, o jogador passou por um tratamento mais conservador.

Fábio Vieira, de 23 anos, cumpre a sua segunda época no Arsenal, que o contratou ao FC Porto por 35 milhões de euros, mais cinco por objetivos.

O treinador abordou a situação do médio na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quarta-feira da Liga dos Campeões com o Lens, num grupo que os londrinos lideram, com nove pontos, à frente de PSV e Lens, com cinco, e Sevilha, com dois.