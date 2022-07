Foto de Fábio Vieira deixa adeptos do Arsenal em alerta mas jogador esclarece tudo

Uma foto de Fábio Vieira junto de um adepto do Arsenal fez soar os alarmes entre os gunners, uma vez que o jogador português aparece na imagem partilhada no Instagram com uma proteção no pé esquerdo.A questão que mais preocupa os fãs do clube inglês é se o jogador, contratado ao FC Porto no mês passado por 35 milhões, mais 5 por objetivos, terá chegado ao Emirates Stadium lesionado.Mas Fábio Vieira, de 22 anos, já fez questão de tranquilizar os adeptos, através de uma storie no Instagram. "Calma, malta. É apenas uma precaução! Estou bem e vou juntar-me à equipa do Arsenal para a pré-época muito em breve."