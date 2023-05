Gabriel Martinelli não joga mais esta temporada

Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, não irá jogar o resto da temporada. O 'The Athletic' avançou, esta quarta-feira, que o brasileiro vai ficar de fora algumas semanas.Depois de sair aos 20' no jogo frente ao Brighton , foi tornado hoje público que Martinelli contraiu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e não irá fazer parte das contas de Mikel Arteta para jogar as restantes partidas da Premier League. Confirmam-se assim as suspeitas do treinador espanhol que após a derrota caseira não estava confiante relativamente a um possível regresso do atleta.O extremo esquerdo foi das principais figuras esta época a atuar pela equipa de Londres, jogando 46 partidas, marcando em 15 ocasiões e assistindo em 6.