Leno e os insultos nas redes sociais: «Já me disseram para fazer como o Enke»

Os últimos tempos têm sido marcados por vários episódios de insultos racistas e de outro tipo de abusos nas redes sociais, mas a verdade é que o tema não é novo. Bernd Leno, por exemplo, assume que até já nem liga ao que lhe escrevem nessas plataformas, especialmente depois de alguém, quando na altura representava o Bayer Leverkusen, lhe disse para seguir o exemplo de Robert Enke (malogrado guarda-redes ex-Benfica que se suicidou aos 32 anos).





"Já tive muitas muitas experiências com isso, tanto aqui como na Alemanha. Houve uma situação que me ficou na memória, uma loucura! Tive um mau jogo e um tipo nas redes sociais disse-me 'para fazer como o Enke'. Desde esse dia que percebi que há demasiada gente estúpida nas redes sociais. É por causa disso que agora não leio nada, seja bom ou mau. Não preciso disso, não me torna melhor, é uma perda de tempo. Há tanta gente falsa que se esconde atrás dos computadores para te fazer sentir mal. Muitas vezes com racismo, outras vezes com insultos à família. Não gosto disso, não leio. Afeta a tua vida, qual é o objetivo?", questionou o guardião do Arsenal, à Sky Sports News.