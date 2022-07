Martin Odegaard é o novo capitão do Arsenal

Introducing our new captain...



Martin Odegaard, médio norueguês do Arsenal, foi nomeado novo capitão da equipa, anunciou este sábado o clube londrino onde alinham os portugueses Fábio Vieira e Cédric Soares.Os gunners justificam a escolha do jogador de 23 anos com o "enorme impacto desde que chegou ao Emirates Stadium vindo do Real Madrid em janeiro de 2021, inicialmente por empréstimo, tendo feito 60 jogos e marcado nove golos."Recorde-se que Odegaard é o capitão da seleção da Noruega desde março de 2021, pela qual tem 43 internacionalizações e dois golos.