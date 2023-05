Martinelli assume inspiração em Cristiano Ronaldo: «Via-o imenso quando estava a crescer»

O avançado brasileiro Gabriel Martinelli revelou esta semana, em conversa com o site oficial do Arsenal, que a sua maior inspiração no mundo do futebol foi Cristiano Ronaldo."Foi sempre a pessoa para quem olhei. Via-o imenso quando estava a crescer, adorava o estilo dele", assumiu o avançado brasileiro, de 21 anos, que curiosamente poderia ter começado a sua carreira em Inglaterra na mesma cidade em que CR7 brilhou."Acho que tinha uns 13, 14 anos quando fui a Manchester pela primeira vez. Não me lembro ao certo, mas era muito novo, ninguém me conhecia. Foi uma nova experiência para mim o facto de estar longe de casa. Não gostei no começo. Queria estar em casa, mas ia com o meu pai a esses sítios [para fazer testes] e estava um pouco assustado. Um país diferente, uma língua diferente que não sabia falar, foi muito duro para mim", assumiu.Depois dessas experiências falhadas, a porta europeia abriu-se em 2019, pouco depois de completar 18 anos. Mudou-se do Ituano para o Arsenal, mas agora era a valer. "Talvez esses períodos de testes me tenham ajudado. Mas o que sei é que na minha cabeça sentia que estava pronto para jogar no Arsenal. Talvez ainda não estivesse, pois ainda era jovem, não sabia falar a língua, mas não importa, porque na minha mente senti que estava pronto para aquilo. Comecei bem e isso ajudou-me a ganhar confiança".