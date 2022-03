Martinelli ganhou 7 quilos desde que chegou ao Arsenal: «Faz muita diferença»

Contratado em 2019/20 ao Ituano, o brasileiro Gabriel Martinelli estará a viver a sua melhor fase no Arsenal, algo que o levou a ser chamado pela primeira vez por Tite à seleção brasileira. Fundamental para essa 'explosão' dentro do terreno de jogo foi a transformação física que teve desde chegou. Em dois anos e meio, revela, ganhou sete quilos, praticamente tudo massa muscular, o que agora lhe dá uma capacidade de comabte superior."Cheguei aqui com 68kg, hoje tenho 75kg. Isso faz muita diferença para disputar a bola. É claro que não pode posso velocidade, mas acho que não perdi e só ganhei massa muscular. Temos que comer as coisas certas também, isso faz muita diferença", assumiu o médio, que mede 1,78 metros, ao Globoesporte.Nesse particular, explica, a ajuda de uma cozinheira acabou por ser fundamental. "Ela faz sempre comida brasileira, é bem boa e não tive problema com isso", confessa, numa entrevista na qual revelou ainda ter um português do seu lado para o o ajudar em "várias coisas".