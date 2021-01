Mikel Arteta: «Benfica? Talvez tenhamos de jogar num terreno diferente»

Benfica e Arsenal tem encontro agendado para os próximos dias 18 e 25 de fevereiro, a contar para os 16 avos-de-final da Liga Europa, uma partida que tem gerado grandes dúvidas quanto à sua realização devido às restrições existentes entre os governos dos dois países.





Em declarações esta sexta-feira, na antevisão ao embate diante do Manchester United, em jogo da Premier League, Mikel Arteta assumiu não ter conhecimento de como a eliminatória com as águias irá realizar-se, uma vez que Portugal está inserido na 'lista vermelha' do governo inglês, obrigando que os passageiros que regressem de Portugal fiquem confinados durante 10 dias."Queremos jogar e competir na Europa, então temos de encontrar uma solução, mas não sei qual será. Seja encontrando uma forma diferente com as regras de quarentena ou talvez tendo de jogar num terreno diferente. Não sei qual será a melhor decisão. As coisas estão a ser discutidas e não estão nas minhas mãos neste momento", atirou o técnico dos gunners.