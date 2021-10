Mikel Arteta rendido a Nuno Tavares: «É o tipo de jogador que queremos no clube»

Nuno Tavares mudou-se no último verão para Inglaterra para representar o Arsenal e a contratação dos gunners parece ter sido acertada. Esta é, pelo menos, a mensagem transmitida pelo treinador do conjunto inglês, Mikel Arteta, que está bastante satisfeito com o rendimento do antigo jogador do Benfica.





"A forma como lida com a pressão, a resposta que dá em campo quando é preciso, mesmo depois de algum tempo sem jogar… É preciso ter enorme capacidade para fazer o que ele tem feito e o Nuno merece todo o crédito por isso. É algo de que gostámos muito quando o observámos e este é o tipo de jogador que queremos no clube. Uma das maiores qualidades que o Nuno tem é não se mostrar minimamente intimidado em campo. O início foi excelente e soube correr riscos", vincou o treinador do Arsenal, tendo, depois, assinalado a capacidade física do joagdor de 21 anos: "Como é visível, ele é um atleta muito dotado fisicamente. Pode correr, mudar de velocidade e direção e tem uma óptima qualidade técnica".Apesar d apropensão ofensiva do internacional sub-21, Mikel Arteta salienta o que mais pretende de Nuno Tavares: "Para mim, a coisa mais importante é que ele é um defesa e tem de defender em primeiro lugar, depois ele pode apresentar o resto das suas qualidades", atirou, em declarações ao site oficial do Arsenal.