Mikel Arteta renova com o Arsenal

The journey continues ?



?? Mikel Arteta

?? Jonas Eidevall



Congratulations on your new deals! — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022

O Arsenal anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato de Mikel Arteta até à temporada 2024/2025.O treinador espanhol, que orienta os gunners desde 2019, mostrou-se "muito feliz" por prolongar o vínculo com os londrinos, garantindo que tem como objetivo "levar o clube para o próximo patamar"."Estou entusiasmado, agradecido e muito feliz hoje. Queremos levar o clube para o próximo patamar e competir com equipas de topo. Para fazer isso, precisamos de estar na Liga dos Campeões. Temos de ter a capacidade de melhorar a equipa, os jogadores e todos os outros departamentos. Precisamos de gerar uma ligação ainda maior com os adeptos, melhorar a atmosfera no Emirates e ser capazes de recrutar jogadores de topo", disse o espanhol aos meios do clube.Jonas Eidevall, treinador da equipa feminina, também renovou pelos gunners.Josh Kroenke, responsável do Arsenal, frisou a "estabilidade" que os acordos trazem ao clube. "O meu pai e eu estamos entusiasmados por estender os contratos de Arteta e de Jonas. Traz estabilidade e clareza para o futuro e ajuda-nos a avançar de forma eficiente. O compromisso e paixão do Mikel são claros. Estamos confiantes que à medida que vamos avançando, ele vai competir pelos melhores troféus do futebol".O Arsenal, recorde-se, ocupa neste momento o 4.º lugar da Premier League, estando bem encaminhado para garantir a presença na Liga dos Campeões na temporada 2022/2023.