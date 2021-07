Nuno Tavares: «Joguei livre, sem medo, fiz o meu trabalho»

Contratado ao Benfica, Nuno Tavares dificilmente poderia ter desejado uma melhor estreia pelo Arsenal. O defesa esquerdo português marcou ao fim de apenas 22 minutos no duelo com o Rangers e, no final, mereceu elogios tanto de adeptos como por parte do técnico Mikel Arteta. Aos meios de comunicação do clube, o ex-jogador das águias assumiu-se "muito feliz" e explicou o seu 'mindset' na hora de entrar em campo.





"Senti-me bem. Foi um bom jogo para mim e para a equipa, um bom teste. Creio que fizemos um bom jogo e aprendemos imenso. Estou muito feliz por ter marcado o meu primeiro golo pelo Arsenal. Deixa-me muito entusiasmado tê-lo conseguido. Foi bom ter jogado com os melhores, como o Aubameyang ou o Lacazette. São jogadores muito bons e jogar a seu lado é tão bom", assumiu o defesa, que em seguida partilhou a forma como encarou esta partida: "Jogar livre, sem medo, fazer o meu trabalho e é isso."