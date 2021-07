Nuno Tavares marcou na estreia pelo Arsenal e recebeu elogios: «Já dá para ver as suas qualidades»

Nuno Tavares estreou-se pelo Arsenal e logo com um golo, no empate (2-2) diante do Glasgow Rangers, um jogo de cariz particular. No final, o lateral-esquerdo português recebeu os elogios do treinador dos gunners.





"Grande estreia, e logo marcar com o pé direito. Está connosco há poucos dias mas já conseguimos ver as suas qualidades, o seu físico e a qualidade com a bola. Está a integrar-se muito bem, portanto está a ser um bom início", considerou Mikel Arteta.Já o defesa contratado ao Benfica mostrou-se satisfeito com a estreia promissora. "Sinto-me muito feliz com o meu primeiro golo. Senti-me bem. Foi um bom teste para mim e para a equipa. Foi um bom encontro e aprendemos muito", disse Nuno Tavares, que foi substituído ao intervalo.