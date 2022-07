Nuno Tavares perto da Atalanta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Segundo a 'Sky Sports' italiana, o lateral-esquerdo português Nuno Tavares está perto de rumar à Atalanta, por empréstimo do Arsenal até ao final da época. A mesma fonte avança que os italianos ficam com opção de compra sobre o jovem de 22 anos, que no verão passado tinha trocado o Benfica pelos gunners.