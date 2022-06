Nuno Tavares 'recebeu' Fábio Vieira e até já lhe deu uma alcunha: «Bem-vindo, T-Bag»

Fábio Vieira foi na terça-feira oficializado como reforço do Arsenal e nesse mesmo dia deixou uma mensagem nas redes sociais na qual expressou a sua satisfação pela mudança para a Premier League. A publicação mereceu comentários de alguns antigos colegas, como Afonso Sousa, Tomás Tavares, Marega ou Rúben Semedo, mas aquela que se destacou foi mesmo a de Nuno Tavares.Companheiro do médio na seleção de Sub-21, o lateral esquerdo vai passar a ser colega de equipa nos gunners e, em dois comentários, fez questão de deixar a sua marca. Primeiro apontou à cor do equipamento dos londrinos, o vermelho, numa alusão ao passado de Fábio Vieira no FC Porto e a rivalidade com o Benfica. "O vermelho fica-te bem", escreveu o esquerdino, antes de 'revelar' aos fãs dos gunners a alcunha do médio: "Bem-vindo T-Bag".Uma alusão às parecenças entre Fábio Vieira e Theodore "T-Bag" Bagwell, uma das personagens da série 'Prison Break', interpretada por Robert Knepper. Nas redes sociais houve várias publicações sobre o tema, apontando como notórias as semelhanças entre ambos.