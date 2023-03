O curioso relógio que o Arsenal levou para o balneário e que está a levar a muitas teorias

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

O Arsenal, adversário do Sporting nos 'oitavos' da Liga Europa, venceu este domingo o Fulham de Marco Silva ( 0-3 ) e, no final do jogo, os jogadores posaram para a típica foto de vitória, mas desta vez com um... 'extra'.Na imagem publicada por Zinchenko no Instagram, vemos Fábio Vieira e os companheiros a celebrar ao lado de um relógio, réplica daquele que que está no Estádio Emirates. Mostra o ponteiro das horas no 2 e o dos minutos perto das 11: se, à partida, a hora em si, uma e 55, parece não dizer grande coisa, os adeptos fizeram questão de arranjar várias teorias.Uma das que surgiu prontamente nas redes sociais é que o 2 representa os cerca de dois meses que faltam para o final da Premier League e o 11 o número de encontros que faltam ser jogados pelos atuais líderes da principal liga inglesa. A segunda teoria pode causar mais 'agitação' ao Sporting, pois o 2 pode também representar os dois troféus que o clube londrino têm para conquistar – além da Premier League, também a Liga Europa.Recorde-se que os ingleses recebem o Sporting na segunda mão dos oitavos de final da competição na próxima quinta-feira, em Londres (20 horas), depois de um 2-2 em Alvalade na semana passada.