Odegaard prolonga contrato com o Arsenal

O médio internacional norueguês Martin Odegaard, um dos jogadores mais influentes do Arsenal, prolongou o contrato com o clube londrino até 2028, anunciou esta sexta-feira o vice-campeão inglês.

"Assinar um novo contrato foi uma decisão fácil por muitas razões. A principal é que o que a equipa está a fazer agora é algo de especial e quero fazer parte disso. Encontrei um sítio a que posso chamar casa", explicou Odegaard, em declarações publicadas no site oficial dos londrinos.

Odegaard, de 25 anos, chegou ao Arsenal em janeiro de 2021, por empréstimo do Real Madrid, antes de ser contratado em definitivo ao clube espanhol, tendo disputado 112 jogos e marcado 27 golos pelos 'gunners', dos quais já é um dos capitães.

"A renovação de Martin [Odegaard] é uma grande notícia para todas as pessoas ligadas ao Arsenal", observou o treinador espanhol Mikel Arteta, lembrando que o médio norueguês "é um modelo a seguir" dentro do clube, no qual alinham os portugueses Cédric Soares e Fábio Vieira.

O Arsenal, que na época passada terminou em segundo lugar na Liga inglesa, muito por força da influência de Odegaard, ocupa a quarta posição na edição de 2023/24 da Premier League, a dois pontos do líder e campeão Manchester City, após cinco jornadas.