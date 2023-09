Pai de guarda-redes do Arsenal diz que Carragher "é uma vergonha": «Vê se mostras alguma classe»

O pai de Aaron Ramsdale não poupou Jamie Carragher, depois de o antigo jogador inglês, agora comentador televisivo, se ter rido do guarda-redes do Arsenal, acusando-o de hipocrisia.



Ramsdale ficou no banco no empate de ontem com o Tottenham (2-2), uma vez que Mikel Arteta preferiu colocar David Raya em jogo, mas não deixou de apoiar o companheiro de equipa no dérbi do norte de Londres. As câmaras de televisão mostraram o jogador a aplaudir uma defesa do espanhol num remate de Brennan Johnson, na primeira parte, mas Carragher duvida que a felicidade de Ramsdale fosse sincera.



"Lembrou-me a cerimónia dos Óscares, quando alguém perde o óscar e continua a aplaudir e a sorrir para a outra pessoa. Ri-me quando vi aquilo. Na realidade ele estava completamente devastado", considerou Carragher depois do jogo.



Quem não gostou de ouvir isto foi o pai do guarda-redes, que num comentário a um tweet arrasou o antigo defesa do Liverpool: "És uma vergonha! Vê se mostras alguma classe! Algo que meu filho tem.", escreveu Nick Ramsdale.