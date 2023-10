Pedro Neto na lista do Arsenal para janeiro

Pedro Neto tem sido um dos destaques do Wolverhampton na presente época. O internacional português, de 23 anos, soma um golo e quatro assistências em sete jogos disputados pelos Wolves em 2023/24 e vê o seu nome ser agora associado a um dos grandes emblemas ingleses.De acordo com a 'Football Insider', o extremo luso está a ser seguido de muito perto pelo Arsenal, que pondera avançar para a sua contratação já no próximo mercado de transferências em janeiro. Contudo, segundo a mesma fonte, esta transferência tem mais probabilidade de acontecer no verão de 2024.Com um valor de mercado a rondar os 28 milhões de euros, segundo o 'Transfermarkt', Pedro Neto tem mais cinco anos de contrato com Wolverhampton, vínculo que termina apenas em junho de 2027. Recorde-se que o criativo português renovou com o clube inglês em março do último ano.