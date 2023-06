Piers Morgan e a sugestão para Cristiano Ronaldo rumar ao Arsenal: «Riem-se agora?»

Piers Morgan, o jornalista inglês que entrevistou Cristiano Ronaldo antes do Mundial de Qatar, uma entrevista que acabaria por conduzir à saída do craque português do Manchester United, voltou a defender que o Arsenal deveria ter contratado CR7 naquele momento."Os adeptos do Arsenal riram-se de mim no ano passado quando sugeri que o Ronaldo seria uma grande contratação para o resto da época, quando ele deixou o United", explicou Piers Morgan, um ferrenho gunner, em declarações à rádio talkSPORT."Estão a rir-se agora? Não pensamos honestamente que, quando o [Gabriel] Jesus se lesionou, o Ronaldo poderia liderar a nossa linha da frente? Não apenas pelos golos, mas pela mentalidade vencedora. Colocas alguém como ele num balneário e os jogadores mais jovens gravitam em torno daquela mentalidade", acrescentou.O jornalista não esconde a frustração por o Arsenal ter perdido o campeonato para o Manchester City, depois de o ter liderado durante tanto tempo. "Olhando para a época, gosto da retórica do Arteta, mas foi doloroso", explicou, acrescentando: "Vamos ser honestos, perdemos o título, tivemo-lo mas perdêmo-lo. É uma questão de mentalidade."