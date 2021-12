Polémica no Arsenal: Aubameyang é castigado e perde a braçadeira de capitão

An update on Pierre-Emerick Aubameyang — Arsenal (@Arsenal) December 14, 2021

Pierre-Emerick Aubameyang já não é mais capitão do Arsenal, informou oficialmente o clube esta quarta-feira. De acordo com o 'The Athletic', os gunners decidiram castigar disciplinarmente o avançado gabonês após este regressar atrasado de uma viagem a França, que terá pedido permissão junto da direção dos gunners para visitar a sua mãe.O acordo entre o avançado e o clube previa que o jogador regressasse a Londres na quarta-feira, mas Pierre-Emerick Aubameyang fê-lo apenas na sexta-feira, com dois dias de atraso. Como consequência do comportamento do jogador, Mikel Arteta anunciou que vai deixar o internacional pelo Gabão fora da lista de convocados para o duelo desta quarta-feira, com o West Ham.Em comunicado publicado hoje na página oficial do clube na Internet, o Arsenal garantiu que a equipa está "concentrada no jogo de amanhã". "Esperamos que todos os nossos jogadores, especialmente o nosso capitão, trabalhem de acordo com as regras e os padrões que definimos e concordámos", pode ler-se ainda no comunicado.Recorde-se que esta não é a primeira vez que Aubameyang vai falhar um jogo após regressar de visitar a sua mãe. Em janeiro, o avançado dos gunners falhou os duelos com o Southampton, para a Taça de Inglaterra e Premier League, e com o Manchester United, também para o campeonato.