Polémico castigo a Aubameyang: «Que forma repugnante de tratar alguém foi ajudar a mãe doente»

O Arsenal comunicou esta quarta-feira que Pierre-Emerick Aubameyang perdeu a braçadeira de capitão do clube após ter desrespeitado o regulamento interno do emblema londrino. Em causa está o facto de o avançado gabonês ter-se atrasado no regresso a Londres, em dois dias, após ter pedido a autorização do clube para ir visitar a mãe, que tem sofrido alguns problemas de saúde.Mais tarde, Mikel Arteta comunicou que o avançado não estaria entre os convocados para o duelo com o West Ham, agendado para esta quarta-feira.O castigo severo do clube e o afastamento de Aubameyang das escolhas do treinador espanhol fizeram as críticas subir de tom, com o conceituado jornalista britânico Piers Morgan a ser um dos primeiros a insurgir-se contra a decisão do técnico, mostrando apoio ao avançado."Que decisão vergonhosa de Mikel Arteta. Que forma repugnante de tratar um homem que foi - com o conhecimento e permissão do clube - ajudar a mãe doente", escreveu, em publicação na sua página oficial do 'Twitter'.