«Quem é o responsável pelo contrato milionário de Özil? Temos de nos livrar dele»

O antigo jogador e treinador do Arsenal, George Graham critica abertamente a direção do clube britânico devido à situação de Mesut Özil, não compreendo, por exemplo, por que renovaram com o futebolista alemão em 2018, tornando-o no mais bem pago do plantel. Mas, esta temporada, o Arsenal não lhe deu hipóteses e deixou-o fora da lista de jogadores inscritos para a Premier League e Liga Europa.





"É uma situação muito difícil. Mas primeiro é preciso saber: 'quem é o responsável pelo contrato milionário de Özil? Os restantes elementos da direção viram o contrato e estiveram de acordo? Foi uma má decisão", afirmou George Graham ao TalkSport."Temos que tentar nos livrar de Özil e pagar metade do seu salário, caso vá para outro clube, mas mesmo assim é muito caro", referiu Graham, explicando que o futebolista alemão "é bom jogador com bola e deve estar numa equipa que jogue assim"."Com Arsene Wenger Özil jogava no campo todo, mas com o estilo do novo treinador ele desapareceu", diz George Graham.