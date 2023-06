'The Guardian' coloca Pote na lista do Arsenal

O 'The Guardian' avança com uma lista de médios que estarão na lista do Arsenal para a próxima época e entre eles o jornal inglês coloca o nome de Pote, jogador do Sporting.Além do português fazem ainda parte da lista Declan Rice (West Ham), Tielemans (Leicester), Simons (PSV), Lindstrom (E. Frankfurt), Maddison (Leicester), Gundogan (Manchester City), Kudus (Ajax), Rabiot (Juventus), Gabri Veiga (Celta) e Milinkovic-Savic (Lazio).O preferido de Mikel Arteta é, no entanto, Declan Rice. Os gunners aguardam pacientemente que o West Ham dispute a final da Liga Confererência, com a Fiorentina, esta noite, para começarem as negociações pelo médio inglês.