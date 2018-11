Welbeck tem carreira em risco

Johnny Wilson, especialista em Medicina do desporto, comentou a lesão de Welbeck, sofrida no jogo com o Sporting para a Liga Europa, e deixou uma mensagem pouco animadora para os adeptos do Arsenal. "Welbeck pode ter sofrido uma fratura e deslocação do tornozelo, o que pode ditar o fim da carreira." A forma como o avançado inglês de 27 anos caiu no relvado, acrescentou o especialista, "pode ser comparada a uma colisão de carro". Em comunicado, o Arsenal informou que Welbeck tem uma "lesão grave no tornozelo direito. Permanece internado e vai continuar a ser avaliado".