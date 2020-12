Wenger disposto a ajudar Arteta em fazer 'renascer' Özil

O 15.º lugar em que está atualmente mostra bem as dificuldades que o Arsenal de Mikel Arteta tem sentido esta temporada. Sem vencer há quatro jornadas para a Premier League, a equipa londrina defronta este domingo em casa o Burnley e o caso Özil volta a estar no centro das atenções. O médio alemão não foi inscrito nem na Premier League nem na Liga Europa, mas poderá ser um 'reforço' para janeiro e Arsène Wenger até parece disposto a ajudar Arteta a 'resgatar' Özil.





Ao podcast 'Caught Offside', da ESPN, o ex-treinador do Arsenal, responsável pela contratação do internacional alemão, diz que Özil é um 'criativo', que precisa de ser divertir, dicas que certamente espera que Arteta oiça e coloque em prática."Não era um futebolista complicado. É um jogador com muita qualidade, um criativo, que precisa de se divertir. Ele é um 'artista' e os jogadores assim são um pouco mais sensíveis. Precisam de apoio e de um ambiente que os incentive a dar o melhor", explicou Wenger.