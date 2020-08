Willian deixa Chelsea e assina pelo rival Arsenal

Willian deixou o Chelsea após 7 temporadas mas vai continuar a jogar em Londres uma vez que ruma ao rival Arsenal, da mesma cidade. O jogador assinou um contrato válido até 2023, conforme foi confirmado esta sexta-feira.





O extremo já conquistou a Liga Europa por duas vezes ao serviço de Shaktar Donetsk e Chelsea. Formado no Corinthians, brilha em Inglaterra, onde venceu duas ligas inglesas e uma FA Cup. Tem ainda no currículo uma Copa América, ao serviço da seleção do seu país.