Özil oferece-se para pagar salário à mascote do Arsenal

Entre os 55 membros do staff do Arsenal que foram dispensados no âmbito das medidas de controlo de custos, há um que poderá ficar a salvo: a mascote. É que o médio Mesut Özil ofereceu-se para pagar o salário a Jerry Quy, o homem que veste o fato de ‘Gunnersaurus’ há mais de 27 anos.





"Fiquei triste por ver Jerry Quy, a nossa famosa e leal mascote, que integra a nossa equipa, ser tornado redundante passados 27 anos. Como tal, ofereço-me para reembolsar o Arsenal o salário completo do nosso homem verde enquanto eu for jogador do Arsenal. Para que o Jerry possa continuar num trabalho que adora", escreveu o alemão, na sua conta oficial de Instagram. Özil tem um ordenado de cerca de 330 mil euros semanais.Entretanto, o Sevilha já fez saber que estaria interessado em contratar o ‘Gunnersaurus’ e o parque de diversos ‘Chessington World of Adventures’ também fez saber, através das redes sociais que vai apresentar uma proposta de trabalho à mascote. Com o mercado de transferências apenas aberto em Inglaterra para consumo interno, o dia promete ser quente para Jerry Quy.