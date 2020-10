Özil: «Vou continuar a lutar, não deixarei que a minha 8.ª época no Arsenal termine assim»

Mesut Özil esperou, esperou mas o Arsenal não lhe deu hipóteses e deixou-o fora da lista de jogadores inscritos para a Premier League, tal como já tinha feito em relação à Liga Europa. Decisões que o internacional alemão já comentou. Özil diz-se desapontado, considerando mesmo que o Arsenal teve um ato "desumano".





"Esta é uma mensagem difícil de escrever para os fãs do Arsenal, clube pelo qual joguei nos últimos anos. Estou muito dececionado por não ter sido inscrito para esta temporada na Premier League. Ao assinar o contrato em 2018, prometi a minha lealdade e fidelidade ao clube que amo, Arsenal, e entristece-me que tal não seja recíproco. Como acabei de descobrir, é difícil conseguir lealdade hoje em dia. Tentei manter-me positivo, semana após semana, à espera que ter oportunidade para voltar à equipa. Por isso fiquei em silêncio até agora", refere Mesut Özil na mensagem publicada nas redes sociais."Antes da paragem devido à pandemia do novo coronavírus, estava muito feliz com o trabalho desenvolvido sob o comando do nosso novo treinador Mikel Arteta - estávamos no caminho certo, as minhas exibições estavam a um bom nível. Mas as coisas mudaram e não fui autorizado a jogar mais pelo Arsenal", diz Özil, garantindo que não vai baixar os braços."Continuo a sentir Londres como a minha casa. Continuo a ter muitos bons amigos no plantel, continuo a sentir uma forte ligação aos adeptos deste clube. Vou continuar a lutar pela oportunidade e não deixarei que a minha oitava época no Arsenal termine assim. Posso prometer que esta difícil decisão não irá mudar a minha mentalidade - vou continuar a treinar o melhor que posso e sempre que possível irei usar a minha voz contra atos desumanos e a favor da justiça", sublinha Özil.