Capitão do Aston Villa fica sem carta depois de desfazer Range Rover de 88 mil euros

Jack Grealish, capitão do Aston Villa e jogador da seleção inglesa, não vai poder conduzir durante 9 meses e foi ainda multado em cerca de 90 mil euros depois do acidente em que desfez o seu Range Rover (avaliado em 88 mil euros) em março, durante quarentena, embatendo em dois veículos que se encontravam estacionados.





O jogador, de 25 anos, declarou-se culpado e o juiz aplicou-lhe uma pena pesada, pois uma testemunha contou que no dia do acidente Grealish cheirava a álcool e não dizia coisa com coisa. Isto aconteceu apenas dois dias depois de o médio ter partilhado um vídeo nas redes sociais a apelar para que as pessoas ficassem em casa, de modo a ajudar os profissionais de saúde que lutavam contra a covid-19.Grealish declarou-se também culpado de outro incidente, em que foi acusado de condução perigosa depois de um carro da polícia descaracterizado o ter apanhado em excesso de velocidade numa autoestrada em outubro.O jogador terá de se sujeitar a novos exames de condução para voltar a ter carta quando a suspensão terminar.