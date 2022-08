Diego Carlos com rotura no tendão de Aquiles

O defesa internacional brasileiro Diego Carlos, do Aston Villa, sofreu uma rotura do tendão de Aquiles esquerdo e terá de ser operado, informou esta segunda-feira o clube em comunicado.

Diego Carlos, que este verão se transferiu do Sevilha para o Aston Villa, lesionou-se com gravidade no sábado no jogo frente ao Everton (2-1), da Premier League, na sequência de um choque com Calum Chambers.

Segundo o clube, o defesa, de 29 anos, "terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, iniciando depois um programa de recuperação".

Diego Carlos, campeão olímpico pelo Brasil em Tóquio'2020, poderá ver comprometida grande parte da temporada, incluindo as hipóteses de ser convocado para o Mundial'2022.