Emery garante que Aston Villa podia ter garantido João Félix: «Não estava fora do nosso alcance»

O Chelsea-Aston Villa joga-se este sábado, a partir das 17H30, e João Félix parecia mesmo destinado a estar no encontro, numa ou noutra equipa. Confuso? Unai Emery explicou: o clube de Birmingham podia ter 'tentando' o internacional português em janeiro, mas acabou por não entrar efetivamente na corrida pois sabia que as intenções de Félix eram outras."João Félix é um jogador especial e não estava totalmente fora do nosso alcance, mas ele queria jogar a Liga dos Campeões. Gosto dele, mas nunca estivemos realmente na corrida por ele ", começou ontem por explicar o treinador na conferência de antevisão ao jogo desta tarde, da 29.ª jornada da Premier League."Somos realistas sobre como podemos melhorar e adicionar jogadores à nossa equipa. Claro que temos ambição, mas queremos gastar dinheiro com sabedoria. Somos exigentes e queremos tentar estar mais próximos do top 4 da Premier League, de equipas como o Chelsea, que gastam muito dinheiro. A nossa ideia é reduzir essa diferença e poder contratar este tipo de jogador em dois ou três anos", rematou.