Leon Bailey deixa Bayer Leverkusen e assina por quatro épocas com Aston Villa

O futebolista internacional jamaicano Leon Bailey é reforço dos ingleses do Aston Villa, com o clube a anunciar esta quarta-feira a chegada do avançado, com um contrato válido por quatro épocas.

"O Aston Villa tem a satisfação de anunciar a contratação de Leon Bailey ao Bayer Leverkusen. O jogador, de 23 anos, completou os exames médicos, e ratificou os termos do contrato até 2025", refere o Aston Villa no seu site oficial.

Os valores da contratação não foram indicados pelos 'villans', mas a imprensa avança que os ingleses pagaram pelo jogador cerca de 32 milhões de euros, numa verba sem contar com bonificações no acordo.

"Foi sempre ali [na Liga Inglesa] que quis jogar, penso que agora é a altura certa e estou muito entusiasmado com isso", disse o avançado jamaicano, que disputou as últimas quatro épocas e meia no Bayer Leverkusen.

Em 2020/21, Bailey teve a sua melhor época no Bayer Leverkusen, com 15 golos marcados em 40 jogos.

Antes, o jogador alinhou pelos belgas do Genk, e, ainda na formação, pelos eslovacos do Trencin, os austríacos do USK Anif, e no seu país, pelos Phoenix All Stars.