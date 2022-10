Era oficioso, mas agora tornou-se oficial. Unai Emery é o novo treinador do Aston Villa, o acordo entre as duas partes foi oficializado esta segunda-feira pelo emblema da Premier League, através de uma publicação nas redes sociais onde dá as boas-vindas ao técnico espanhol de 50 anos.Trata-se de um regresso do técnico ao principal escalão inglês de futebol, depois de uma passagem pelo Arsenal entre 2018 e 2019, onde liderou os gunners em 78 jogos oficiais e levou a equipa à final da Liga Europa, onde acabou por perder por 4-1 frente ao Chelsea, no Estádio Olímpico de Baku (Azerbaijão).