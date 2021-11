Questionaram Gerrard sobre o Liverpool e o treinador deu garantia aos adeptos do Aston Villa

Após três épocas e meia na Escócia, ao comando do Rangers, Steven Gerrard está de volta à Premier League para orientar o Aston Villa e cumprir a primeira experiência como treinador no principal campeonato inglês... onde se consagrou como lenda do Liverpool.A estreia de Gerrard pelo clube de Birmingham acontece no sábado frente ao Brighton, mas muitos já pensam no regresso do técnico a Anfield para defrontar o Liverpool, a 11 de dezembro. Esta sexta-feira, na antevisão à receção ao Brighton, para a 12ª jornada da Premier League, uma das perguntas colocadas a Gerrard foi precisamente sobre o duelo com o Liverpool, mas este deixou uma garantia aos adeptos dos villans."Em relação ao Liverpool, acho que esta conferência de imprensa não pode ser sobre outro clube que não o Aston Villa. Temos de mostrar respeito pelos nossos adeptos. Penso que todos sabem o que o Liverpool significa para mim, mas o meu foco está no Aston Villa. Já disse que estou totalmente focado no Aston Villa, prometo isso aos adeptos", referiu o antigo internacional inglês, citado pela Sky Sports.Gerrard não esconde que o facto de poder treinar o Aston Villa "é um momento de grande orgulho e uma grande honra". "Os últimos dias passaram extremamente rápido, mas têm sido dias muito felizes para mim por causa do regresso à Premier League e também por estar mais perto da minha família. Foram os dois maiores fatores para ter vindo para o Aston Villa", justificou o técnico, de 41 anos.