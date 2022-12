Philippe Coutinho esclarece "mentiras": «Nunca pedi para sair»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Philippe Coutinho recorreu, esta quinta-feira, às redes sociais para negar os rumores de que terá pedido para sair do Aston Villa para regressar ao Brasil."Nos últimos dias vi muitas notícias com o meu nome. Até aí tudo bem, o problema é que começaram algumas mentiras e estou aqui para esclarecer. Nunca houve qualquer tipo de conversa minha a pedir para sair do clube, até porque estou feliz aqui e a minha família também. O meu único foco é trabalhar ao máximo todos os dias para jogar ao mais alto nível e ajudar o clube e os meus companheiros", garantiu o jogador.