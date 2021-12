Steven Gerrard: «Um jogador não queria sair do carro porque pensou que estava infetado»

Steven Gerrard contou que a covid-19 está a causar grande ansiedade entre os jogadores e relatou um episódio sucedido com um dos seus futebolistas, no Aston Villa."Tivemos uma situação no fim de semana em que um dos jogadores estava relutante em sair do carro porque tinha alguns sintomas, ele tem uma jovem família. É compreensível", explicou o treinador, que viu a sua equipa ser vítima de um surto que qualificou como "um pesadelo"."Estamos na altura do Natal, é compreensível, todos estamos assim. Ninguém quer apanhar o vírus, todos queremos proteger as nossas famílias. Este é o nosso trabalho, mas a nossa prioridade vai ser sempre a família", prosseguiu o treinador.Depois, explicou que o jogador deu negativo. "Felizmente testou negativo, mas se desse positivo não estaria disponível para mim naquele dia. Estas são as pequenas situações que as pessoas não veem. Temos uma grande responsabilidade de ouvir os jogadores e de lidar com todas estas situações que nos surgem pela frente."