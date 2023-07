Alvo do Benfica durante as primeiras semanas do defeso – as águias avançaram depois por Jurásek – Milos Kerkez está de novo envolvido numa novela de mercado. O lateral esquerdo tinha acordo com a Lazio, segundo a imprensa italiana, mas o Bournemouth, da Premier League, entrou em ação e estará em vias de o desviar para Inglaterra.A informação partiu do jornalista Fabrizio Romano, que deu conta de que os cherries se prontificaram a pagar o valor – entre 15 e 20 milhões de euros – exigido pelo AZ Alkmaar para libertar o húngaro, jogador que também já terá dado o ‘sim’ aos ingleses. Quem arrisca ficar de mãos a abanar é a Lazio, que já teria tudo acordado com o jogador de 19 anos, mas ainda não tinha convencido o AZ.