Dono do Bournemouth oferece viagem a Las Vegas aos jogadores... mas ninguém vai aceitar

Seguindo o exemplo do Wrexham, o dono do Bournemouth decidiu oferecer aos jogadores do plantel principal uma viagem a Las Vegas, como recompensa pelo desenlace da temporada, com a fuga bem sucedida à despromoção ao Championship. O problema é que, segundo adianta o 'Daily Mail', os jogadores devem ser obrigados a declinar a oferta, pois já têm compromissos familiares definidos para o período pós temporada.De acordo com a mesma publicação, Bill Foley terá feito tal promessa após um recente jogo da equipa (supostamente a goleada ao Leeds, por 4-1), prometendo-lhes uma viagem com tudo pago à Cidade do Pecado, onde curiosamente é detentor de uma equipa, no caso os Vegas Golden Knights, da NHL.Com esta oferta aparentemente fora da mesa, os dirigentes dos cherries estarão a pensar numa forma alternativa de compensar os futebolistas pelos resultados da presente temporada. Uma oferta que, refira-se, iria juntar-se ao bónus monetário fixado no início da época, na ordem do milhão de euros a dividir por todos os jogadores.A permanência do Bournemouth é um cenário praticamente garantido, já que os cherries contam com 39 pontos, quando a primeira equipa na zona de despromoção tem 30, quando faltam disputar somente 3 jogos.