Ivan Toney acusado de violar regras de apostas da FA em 232 ocasiões

Elemento que tem estado em destaque neste arranque de temporada do Brentford, o avançado Ivan Toney está em maus lençóis. Tudo porque esta quarta-feira foi acusado pela Federação Inglesa (FA) de ter violado as regras de apostas do organismo em mais de 230 ocasiões no período entre 2017 e 2021, o que lhe poderá valer uma pesada sanção que o poderá afastar dos relvados durante vários meses. No período em causa, refira-se, Toney representou cinco equipas (Scunthorpe United, Wigan Athletic, Scunthorpe United, Peterborough United e o mais recente Brentford).Em causa está a E8, que proíbe todos os jogadores que atuem em Inglaterra de fazer apostas ou pedir a outros para o fazerem em seu nome. A mesma regra proíbe os jogadores também de partilhar informações privilegiadas neste particular. Não se sabe ao certo aquilo que o avançado do Brentford fez, mas na memória está a situação de Kieran Trippier, que em 2020 foi suspenso por 10 semanas e multado em 70 mil libras, por na altura ter partilhado informações com amigos sobre a transferência para o Atlético Madrid.Toney tem até 24 de novembro para se defender das acusações, sendo que o próprio clube já reagiu e assumiu estar a trabalhar com o jogador e a sua equipa de defesa para decidir os passos seguintes