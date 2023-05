Ivan Toney suspenso por oito meses por envolvimento em apostas desportivas

A Federação Inglesa de Futebol (FA) suspendeu esta quarta-feira o avançado do Brentford Ivan Toney por um período de oito meses de todas as atividades relacionadas com o futebol por envolvimento em apostas desportivas.

"Ivan Toney foi suspenso de todas as atividades relacionadas com futebol com efeito imediato de oito meses, que vai até 16 de janeiro de 2024. Foi, inclusive, multado em 50.000 libras (cerca de 58 mil euros) e avisado sobre a sua conduta futura por violações do Regulamento de Apostas da FA", pode ler-se no comunicado hoje emitido pelo organismo.

Ivan Toney só poderá voltar a treinar com a equipa depois de serem cumpridos os primeiros quatro meses de suspensão, ou seja, a partir de 17 de setembro de 2023.

Recorde-se que o avançado do Brentford foi acusado de "262 violações da regra E8 da FA no período entre 25 de fevereiro de 2017 e 23 de janeiro de 2021", sendo 30 dessas violações foram-lhe posteriormente retiradas pela FA. Ivan Toney admitiu as restantes 232 violações.



Ivan Toney tem sido uma das principais figuras do Brentford. Desde 2020/21 no clube, o avançado leva esta temporada 21 golos e cinco assistências em 35 jogos realizados.