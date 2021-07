'Gigante' para a baliza: holandês pode tornar-se no mais alto de sempre a jogar na Premier League

Contratado pelo Brighton ao Ajax, o guarda-redes Kjell Scherpen pode entrar na história da Premier League por um motivo inusitado. É que, se se estrear pelos seagulls, o guardião de 21 anos, tornar-se-á no mais alto de sempre a atuar no campeonato inglês, com os seus 2,03 metros, 'empatado' com os atuais recordistas Costel Pantilimon e Lacina Traoré.





Internacional Sub-21 pela Holanda - esteve no recente Europeu da categoria -, Scherpen foi contratado para ser alternativa a Robert Sanchez, habitual titular na equipa comandada por Graham Potter. No Ajax, refira-se, disputou perto de 30 jogos pela equipa secundária em duas temporadas, antes de se estrear este ano pela formação principal, na qual totaliza 4 encontros.