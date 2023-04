Burnley garante promoção à Premier League em tempo recorde

O Burnley tornou-se esta sexta-feira na primeira equipa a garantir a promoção à Premier League de 2023/24, ao bater fora de casa o Middlesbrough por 2-1 em jogo da 40.ª jornada da prova. Um registo que entra para a história, já que os clarets são a equipa que o consegue com mais rondas de antecedência desde que o campeonato se disputa no atual formato (2004/05) - ao todo são sete rondas, visto terem ainda uma partida em atraso.Esta noite, no reduto de um candidato à subida, a equipa comandada por Vincent Kompany venceu com golos de Ashley Barnes (12') e Connor Roberts (66') - pelo meio marcou Chuba Akpom (pen. 48') - e alcançou os 87 pontos, mais 11 do que o segundo colocado Sheffield United e 19 do que o Luton Town, equipa que ocupa o 3.º posto, o primeiro lugar de acesso ao playoff de promoção.Com sete jogos pela frente, o Burnley pode continuar a fazer história, já que caso vença todos os jogos em falta conseguirá chegar aos 107 pontos, mais 1 do que o recorde histórico do Reading de 2005/06. Mais difícil de atingir é o registo de golos numa só época, que está nos 108 por parte do Man. City. Para atingi-lo, os clarets teriam de marcar mais 33 golos em sete jornadas, a uma média de quase cinco por jogo.