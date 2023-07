Estava sem clube, impressionou diante do Benfica e agora vai receber oferta de contrato

Sem clube desde que finalizou o seu vínculo com o Everton na temporada passada, Andros Townsend estava desde o início da pré-época a trabalhar no Burnley, procurando ganhar índices físicos e, também, convencer os responsáveis dos clarets a dar-lhe um contrato. E, ao que parece... isso vai mesmo acontecer.De acordo com a BBC Sport, o clube recém promovido à Premier League gostou efetivamente do que viu do jogador de 32 anos nesta pré-temporada, em especial nos jogos de preparação realizados. Um deles diante do Benfica, partida na qual atuou os 90 minutos e ajudou na vitória inglesa por 2-0 , num jogo disputado no Algarve.Isso terá sido suficiente para convencer a equipa técnica de Vincent Kompany a aprovar a sua contratação, dando assim a oportunidade ao extremo para voltar aos jogos oficiais, mais de ano e meio depois. É que, devido a uma lesão grave no joelho, Townsend não joga oficialmente desde março de 2022.Formado no Tottenham e internacional inglês em 13 ocasiões, o extremo passou pelo Newcastle e no já referido Everton, mas o seu melhor período foi ao serviço do Crystal Palace, entre 2016 e 2021.