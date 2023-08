Impressionou diante do Benfica, ia assinar contrato e tudo mudou: «Estou a sair do banho e...»

Em finais de julho, depois de ter impressionado na digressão do Burnley em Portugal - nomeadamente diante do Benfica -, Andros Townsend tinha tudo certo para se vincular ao clube da Premier League . O contrato estava pronto, o internacional inglês pensava que estava tudo fechado, mas algo mudou e os clarets deram o dito por não dito e retiraram a proposta da mesa. A revelação foi feita, com muita insatisfação à mistura, pelo próprio jogador, de 32 anos, ao talkSPORT."No início de julho fui convidado para ir treinar no Burnley, para manter a forma e ficar por lá. Rapidamente eles perceberam 'bem, este tipo ainda sabe disto, ainda tem o que é preciso'. Então, o treinador [Vincent Kompany] chamou-me ao seu gabinete e disse-me 'estamos interessados, queremos ver-te contra bons adversários. Vamos levar-te a Portugal, no nosso estágio e ver-te contra adversários de alto nível'. Fui para Portugal, joguei uns jogos, joguei muito bem contra o Benfica, os 90 minutos. No dia seguinte ofereceram-me contrato de um ano, voltei a Inglaterra e fui logo fazer os exames médicos".Townsend pensou que estava tudo certo, mas algo mudaria... "Passei nos exames e pensei 'bem, estou pronto a assinar. Estou a sair do banho, pronto para ir ter com o CEO e questiono 'espero aqui, o contrato está pronto?'. Nesse momento, alguém da equipa técnica chama-me e diz 'Andros, o treinador quer ver-te no gabinete quando estiveres pronto'. Vesti-me, fui lá ter com ele, por uma razão ou outra, o contrato já não estava em cima da mesa, por motivos que não entendo. O treinador disse recentemente que outras opções ficaram disponíveis e outros jogadores recuperaram de lesões antes do previsto. É uma decisão que não entendo, mas é assim a vida. Cumprimentámo-nos, demos um abraço e seguimos o nosso caminho. Agora estou de novo à procura de uma outra oportunidade", assumiu o extremo.